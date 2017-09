Troben una zona nova de la vil·la romana de Can Ring de Besalú

La vil·la romana de Can Ring de Besalú, descoberta els anys 60 en un camp de cultiu, és més extensa i rica del que es creia fins ara. Una excavació a uns terrenys annexos ha deixat el descobert una zona nova de la mateixa casa, que dataria entre els segles I a.C i el III d.C. Els arqueòlegs han quedat sorpresos per la dimensió i la bona planificació de l'edifici, on es veu clarament la zona residencial amb almenys quatre estances grans a la part alta i una altra de treball on s'inclou una zona per trepitjar el raïm i elaborar vi, a baix. Tampoc s'esperaven trobar els terres pavimentats amb morter, un material que denota l'alt nivell adquisitiu del propietari. I entre els materials trobats, una peça gairebé única: un petit mirall (només es conserva l'estructura de plom) amb una inscripció del fabricant. Fins ara només se n'havia trobat un de similar a un jaciment anglès i en un pitjor estat de conservació que el de Besalú. Aquesta és l'única vil·la romana descoberta fins ara a la Garrotxa.