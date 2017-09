Abel admet que si les proves d´ADN són vàlides desistirà de la demanda a Dalí

L'advocat de Pilar Abel, la dona que argumenta que és fruit de la relació de la seva mare amb el pintor Salvador Dalí a l'estiu de 1955, ha demanat la suspensió del judici oral per la demanda de paternitat previst per al dia 18 de setembre a Madrid, segons va comunicar ahir als periodistes.

Enrique Blázquez argumenta que amb la seva clienta han sol·licitat la suspensió del judici oral perquè té «una altra vista el mateix dia a la mateixa hora en una altra seu judicial» i perquè volen que se'ls doni «trasllat del suport documental de la cadena de custòdia des que el cos va ser exhumat fins que va ser analitzat».

Afegeix que «si posteriorment concloem que l'informe de l'Institut Nacional de Toxicologia és encertat, ens veurem obligats a desistir de la nostra demanda».

Blázquez es pronuncia en aquests termes després que dimecres passat es fes públic que les proves biològiques han demostrat que Pilar Abel no és filla biològica de Salvador Dalí, després que el passat dia 26 de juny el jutge ordenés l'exhumació del cadàver del pintor empordanès per recollir mostres d'ADN.

Finalment, el 20 de juliol les restes de l'artista van ser exhumades de la cripta situada dins del Teatre-Museu de Figueres, on va ser enterrat després de la seva mort.

Els experts, després de comparar aquestes restes amb mostres de saliva de Pilar Abel, van concloure que «els resultats obtinguts permeten excloure Salvador Dalí com a pare biològic de Pilar Abel Martínez», segons el dictamen de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, que el jutjat de 1a Instància número 11 de Madrid va fer arribar als lletrats de la Fundació Gala-Salvador Dalí.

Blázquez, d'una altra banda, continua defensant davant les acusacions de falta de proves, que la Llei «parla d'un 'principi de prova'» i argumenta que «això té tota la lògica», atès que les relacions extramatrimonials o encobertes, «es produeixen en la intimitat de la parella i, per descomptat, no hi ha fotos, documents i a vegades ni testimonis».

També recorda que aquesta suposada relació entre la mare de Pilar Abel i Dalí hauria tingut lloc «als anys cinquanta-seixanta, i ni tan sols es pot tenir accés a un registre de trucades».