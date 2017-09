Temporada Alta supera les 16.000 entrades venudes el primer dia

Temporada Alta havia venut fins ahir divendres a les 17 hores un total de 16.068 entrades de les 47.478 posades a la venda per l'edició d'enguany.

De les 16.068 entrades venudes, 11.247 han estat comprades per internet, i la resta, 4.821, a les taquilles habilitades del Teatre Municipal de Girona i Salt, ha informat el festival.

Aquest any, per primera vegada, s'ha instal·lat una caixa de venda ràpida per a fins 3 esdeveniments

Aquesta nova caixa forma part del sistema de venda simultània (6 punts de venda) i amb gestió de torn, que funciona des de les 9 del matí fins a les 20h ininterrompudament, al Teatre Municipal de Girona.