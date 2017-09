Vila urgeix al Pacte d´Universitats al marge de conjuntures polítiques

El conseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, va constatar ahir la necessitat tenir un Pacte Nacional d'Universitats, com una eina de «consens» per aconseguir que la universitat «segueixi sent un dels motors de la societat catalana, al marge de conjuntures polítiques».

«A Catalunya, el factor humà és el que explica i fa possible que el model universitari segueixi sent una eina de progrés», va assegurar Vila durant l'acte d'inauguració del curs universitari 2017-2018, on va substituir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Abans de començar l'acte, un representant sindical de CCOO va llegir un manifest de protesta per «les retallades» que els treballadors de l'Educació estan patint «amb l'excusa de la crisi», que en les universitats catalanes van arribar al seu màxim entre els anys 2012 i 2014.

En el manifest també han denunciat l'«incompliment per part del Govern de la rebaixa en el 30% de les taxes universitàries que va acordar el Parlament».

El catedràtic de sociologia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Manel Castells va ser l'encarregat de pronunciar la lliçó inaugural, en la qual va defensar que «l'evolució de la universitat és inseparable de l'avaluació sistemàtica d'universitats i professors, tant externa com interna, amb conseqüències pressupostàries i de carrera professional».

Per Castells, que també és membre fundador del Consell Científic donin Consell Europeu d'Investigació, l'avaluació externa «confidencial per part de col·legues deu ser una pràctica assegurada per les mateixes universitats».

En el mateix sentit es van pronunciar el rector de la UOC, Josep A. Planell, en afirmar que el futur sistema universitari «ha de comptar amb els recursos necessaris», però «no només econòmics», i «s'han d'establir noves vies de selecció del professorat», aspecte que és «un element clau» per al desenvolupament de la universitat catalana. Per poder dur-lo a terme, va reclamar «un marc legal que garanteixi aquesta autonomia a les universitats».