Abel després del resultat de l´ADN: «Tinc una altre trumfo i lluitaré»

Pilar Abel no es va sorprendre quan va conèixer dimecres passat que les proves biològiques demostraven que no era filla de Dalí. Una notícia que no ha fet més que donar-li ales per seguir reclamant amb fermesa que el seu pare és el pintor empordanès: «Tinc un altre trumfo i lluitaré».

Aquesta figuerenca de 61 anys no vol revelar quin és l'as que té amagat a la màniga, però assegura en una entrevista que té més d'un trumfo, algun dels quals «fort», i que no dubtarà a utilitzar-los.

Sí que ha volgut avançar Pilar Abel que han arribat al seu poder algunes fotografies en les quals es pot veure la semblança entre ella o algun familiar seu amb parents de Dalí.

«Ja es veurà», repeteix diverses vegades la dona que va aconseguir que una jutge autoritzés l'exhumació de Dalí després de 28 anys mort i que, finalment, ha rebut la notícia que les proves biològiques demostren que el seu ADN i el del geni del surrealisme no coincideixen.

«Segons diuen és negatiu però encara he de verificar-ho, no?», manifesta Pilar. Té dubtes que s'hagi respectat la cadena de custòdia de les mostres que es van prendre al pintor al Teatre-Museu de Figueres, on està enterrat, i per això vol que se li faciliti el suport documental de l'esmentada cadena.

Pilar veu «una mà negra o dues o tres o quatre o vint» en el seu cas i encara que confia «en la jutge i en la Justícia», creu que hi ha interessos perquè no es demostri que ella és la filla del pintor.

No obstant això, no s'acovardeix ni es desanima , encara que lamenta com «va ser tractada la jutge» en ordenar l'exhumació de qui creu que és el seu pare.

«Com a ciutadana espanyola tinc dret a saber la meva identitat, no perquè sigui Salvador Dalí. Aquí s'ha posat en dubte la paraula de la meva mare», assegura Pilar, i repeteix una cop més que no la mouen interessos econòmics.

La seva història és ja àmpliament coneguda i s'hi inclou un halo de misticisme, incògnites i surrealisme digne del mateix Dalí a qui, segons Pilar, «segur que li hauria agradat això».

Amb només 7 anys, l'àvia li va explicar que era filla del pintor el qual mai va arribar a conèixer encara que, en una època de la seva vida, afirma que se'l trobava diàriament.

No va ser, no obstant això, fins a 44 anys després, el 2007, quan la mare li va revelar que havia mantingut una relació sentimental amb Dalí, el qual va conèixer a Cadaqués quan treballava com a empleada d'una família que passava temporades allà.

Va ser llavors quan, gairebé mig segle després d'assabentar-se'n per la seva àvia, Pilar va decidir explicar-ho al seu entorn en una conversa, assenyala, quotidiana: «Si sabéssiu qui és el meu pare...».

A partir d'aquí s'ha sotmès a quatre proves d'ADN a Espanya i França, algunes de les quals encoratjades per «terceres persones i missatgers», els resultats de les quals mai ha conegut, llevat de l'última, que ha donat negatiu.



Màscara mortuòria

Una d'aquestes proves va ser feta amb les restes biològiques del pintor allotjades en una màscara mortuòria, de la qual Pilar en conserva una part, i que estaven en poder d'una persona a la qual mai va conèixer.

De moment, ha d'assistir el 18 de setembre al judici per la demanda de paternitat, a menys que finalment se suspengui, com ha demanat el seu advocat.