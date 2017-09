El MUME de la Jonquera revisa la vida dels infants evacuats durant la guerra

El Museu Memorial de l'Exili (MUME) de la Jonquera va inauguar ahir l'exposició Entre Espanya i Rússia. Recuperant la història dels infants de la guerra.

Després del seu pas per Argelers i Elna, el MUME acull una exposició dedicada a l'evacuació d'infants a l'estranger durant la Guerra Civil espanyola i, particularment, a la Unió Soviètica.

La mostra, comissariada per la historiadora Verónica Sierra Blas (Universidad de Alcalá), evoca les difícils condicions de vida d'aquells infants que, enmig d'un Europa convulsionada per la Segona Guerra Mundial, van veure com l'evacuació provisional es va convertir en un llarg exili, sovint sense retorn.

Un aspecte significatiu de la mostra és el paper protagonista que hi tenen les paraules dels infants evacuats a través dels seus testimoniatges orals i escrits plasmats en dibuixos, redaccions, cartes, memòries, diaris i autobiografies, entre altres documents.

Així mateix, com a complement a la mostra i en el marc de la Festa de la Jonquera, va tenir lloc poc després de l'acte inaugural l'activitat familiar per a tots els públics Contes de guerra i pau, a càrrec de Tramoia Cultura.

L'exposició, que compta amb una subvenció del Ministeri de la Presidència del Govern Espanyol, s'inicia amb una contextualització històrica on es mostra com la guerra va transformar el món infantil i com els nens van ser sotmesos constantment a un procés de socialització bèl·lica per part dels dos bàndols contendents, que va tenir com a objectiu fer-los partícips, en major o menor mesura, del conflicte.

L'escola i el carrer es van convertir en veritables camps de batalla on es van enfrontar dia a dia els dos models ideològics en competició.

Tant la República com Franco van tenir com una de les seves principals pretensions forjar els ciutadans del demà, els que haurien de, un cop acabada la contesa, restablir el règim republicà o consumar la revolta de l'Espanya nacional i catòlica.

La propaganda va passar a impregnar-ho tot i va convertir els nens en el centre de nombroses campanyes organitzades amb finalitats molt diverses, des de captar donatius i aconseguir armes, aliments o medicines fins a guanyar-se el suport d'altres països a favor d'una o una altra causa.

Els nens i nenes espanyols evacuats a la Unió Soviètica no només van compartir en la seva infància i adolescència uns esdeveniments que van marcar tota la seva vida, sinó que, a més, en el transcurs d'aquests anys van anar teixint importants xarxes de solidaritat i indestructibles relacions socials i familiars que els van mantenir units per sempre.

Amb moltes dificultats per retornar durant els anys de l'estalisnisme i el franquisme, no serà fins a mitjan dels anys cinquanta que hi haurà algunes expedicions de repatriació, tot i que una part important del col·lectiu exiliat ja no va trepitjar mai més la seva terra d'origen.

Des de la seva inauguració a Alcalá de Henares (Fundació Pablo Iglesias i Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alcalá de Henares) el 2012, la mostra ha recorregut diferents ciutats de la geografia peninsular com Salamanca, Múrcia, Segòvia, Santander, València o Las Palmas. Aquest 2017 ha realitzat una ruta per la Catalunya del Nord, per llocs simbòlics de l'exili com Argelers.