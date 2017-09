Fàbrega recrea la cuina ibera, grega i romana, i anima a elaborar receptes

L'historiador, professor, escriptor i gastrònom Jaume Fàbrega ha dedicat un parell d'anys a recollir documentació per publicar La cuina antiga. Ibers, grecs i romans, un llibre que documenta històricament els costums del món clàssic a l'hora d'alimentar-se, i també ofereix un pràctic receptari de plats mil·lenaris pensats perquè es puguin elaborar a les cuines de les cases d'avui.

El llibre es presentarà a la Llibreria Geli de Girona el proper dia 16 en el decurs d'un acte que inclourà un tastet d'una de les menges que documenta, porc amb albercocs, elaborat pel cuiner Abraham Simon.

La cuina antiga és l'última entrega de la tetralogia que l'autor banyolí ha dedicat a la història de la cuina catalana i que inclou també els títols La cuina de 1714, La cuina medieval i renaixentista i La cuina modernista.

Fàbrega ha declarat que amb aquest nou llibre recrea «la cuina ibèrica, grega i romana, i anima a fer receptes» de menjars com el que es podrà tastar el dia de la presentacio.

«Si alguns dels ingredients de l'època avui no es poden trobar, ofereixo alternatives, de manera que les receptes són perfectament realitzables», aclareix l'escriptor, col·laborador habitual del Diari de Girona.

La cuina antiga conté un estudi fruit de dos anys de treball de recerca sobre la cuina prehistòrica d'ibers, grecs i romans.

«Parlo dels ingredients i primeres matèries que usaven, les tècniques culinàries, l'espai culinari on es cuinava i on i com es menjava», diu l'autor.

«Sorprenentment, tant la cuina grega com la romana tenen coses molt semblants a l'actual. La curina romana té plats que encara avui fem com els fesolets amb oli, el xai amb prunes, l'ànec amb peres o la sèpia amb pèsols».

Com sempre, Fàbrega desmunta mite de la dieta mediterrània perquè, per exemple, «resulta que els ibers no bevien vi sinó cervesa», diu, i afegeix que el vi «els va arribar dels grecs, com l'oli d'oliva i el pa».

El llibre també toca el tema de la cuina eròtica, que «interessava moltíssim a grecs i romans», i exposa com bebien el vi i quins tipus de vins tenien.

Al final afegeix una guia «molt completa» de totes les festes gregues i romanes que es fan encara avui a tot el món, per exemple el carnaval o evocacions i recreacions històriques com els manaies.

El llibre es presentarà a la Vil·la Romana de Tossa de mar el proper dia 30, a l'FNAC de Barcelona el 27 i el 8 d'octubre a Banyoles, al bar de la Plaça.