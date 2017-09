Girona acollirà per primera vegada una festa Boiler Room a Sant Pere de Galligants

L'església romànica de Sant Pere de Galligants acollirà per primera vegada a la província de Girona una festa Boiler Room que es retransmetrà en viu per Internet. Se celebrarà el dimarts 31 d'octubre, la nit de Halloween, i comptarà amb les actuacions dels discjòqueis Kenny Larkin, S. Moreira, Mirus & Nerone i el gironí Dosem. L'esdeveniment, organitzat per la promotora gironina d'esdeveniments de música electrònica Electrona, la productora Indigo Raw i el Museu d'Arqueologia de Catalunya, tindrà un aforament limitat per a 500 persones.

Boiler Room és una plataforma de sessions de música en streaming que va començar a retransmetre a la xarxa l'any 2010. Si bé en un principi les seves retransmissions eren tan sols dedicades a la música electrònica, la seva expansió i popularitat arreu del món han fet incloure en la seva regular programació altres estils musicals com rock, jazz, hip-hop o música clàssica.

A Girona, la festa Boiler Room arribarà en el seu format més clàssic amb una sessió de sis hores -de les set del vespre a la una de la nit- amb data i lloc especials: la nit de Halloween a l'església del segle XII de Sant Pere de Galligants, actual seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Serà un acte exclusiu per a tan sols 500 persones que comptarà amb l'actuació del discjòquei Kenny Larkin -mite del Detroit Techno-, un live de l'eclèctic S. Moreira i els sets del gironí Dosem i dels responsables d'Indigo Raw, Mirus & Nerone. A més, a la finalització de l'esdeveniment, la festa continuarà amb un after amb artistes sorpresa a 100 metres de Sant Pere de Galligants.

Les entrades, a un preu a partir de 15 euros, es posaran a la venda a partir del 13 de setembre per mitjà dels webs de ResidentAdvisor.net i CodeTickets.com. Tractant-se de la nit de Halloween, l'organització recomana als assistents a la festa que s'hi presentin disfressats.

La promotora gironina Electrona, organitzadora i productora junt amb Indigo Raw i el Museu d'Arqueologia de Catalunya de la Boiler Room a Girona, continua apostant per introduir i assentar la música electrònica a les comarques gironines. Aquest estiu van organitzar l'Electronic Sunset, acte que va clausurar el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, i l'any passat l'Escape in the Park i la Sant Pere Galligants Experience a Girona.