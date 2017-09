Mateu Ciurana i Mariona Ginés roden «La roda» a Sant Andreu Salou

La localitat de Sant Andreu Salou acollirà el rodatge del cinquè curtmetratge del periodista i realitzador gironí Mateu Ciurana.

La roda és el títol d'aquest film, que tindrà com a protagonista l'actriu i cantant Mariona Ginés i el mateix Mateu Ciurana.

Es tracta d'una obra que explicarà, en to de comèdia, una situació absurda que viu una dona que pateix una punxada de roda del seu vehicle perduda enmig d'un paratge rural.

«Hi ha un lloc ideal i un moment oportú perquè es punxi una roda?», es pregunta retòricament la promoció del film.

La producció compta amb els habituals col·laboradors de les produccions de Mateu Ciurana.

Mireia Lluch Bramon a la direcció d'art, Laia Font a la direcció de fotografia i muntatge, i Pere Salvat com a cap de so, al capdavant d'un equip format per una vintena de persones.

Seguint el costum d'altres curtmetratges, Mateu Ciurana dirigeix i escriu el guió i finança el projecte amb una campanya de micromecenatge.

Ciurana, radiofonista i gestor cultural, ha escrit i dirigit Llàtzer (2013), Diògenes, el gos (2014), Bernadeta (2015) i La Senyora de la 212 (2016). Aquesta darrera pel·lícula va tenir com a protagonista la veterana i popular actriu i model Teresa Gimpera, i es veurà al Festival de Cinema de Girona.