La nova novel·la d'«Els pilars de la Terra» arriba avui a les llibreries

Una columna de foc és el títol de la nova novel·la de la saga Els pilars de la Terra, de Ken Follett, que arriba avui a les llibreries a Espanya i Llatinoamèrica, una història d'espies ambientada al segle XVI i que té Sevilla com un dels seus escenaris.

Editada en espanyol per Plaza y Janés i en català per Rosa dels Vents, Follett prossegueix a Una columna de fum la saga que va començar amb Els pilars de la Terra (1989) i va continuar amb Un món sense fi (2007).

La història transcorre durant «el pròsper i convuls regnat d'Isabel I d'Anglaterra» i amb les guerres de religió com a teló de fons, segons l'editorial, que explica que encara que gran part de l'acció se situa a la ciutat fictícia de Kingsbridge com en les dues novel·les anteriors, també transcorre a Sevilla.

El llibre arrenca quan el jove Ned Willard torna per Nadal a casa, a Kingsbridge. És l'any 1558, un any que trastocarà la vida d'en Ned i que canviarà Europa per sempre.

Les antigues pedres de la catedral de Kingsbridge contemplen una ciutat dividida per l'odi religiós. Els principis elevats topen amb l'amistat, la lleialtat i l'amor, i causen vessaments de sang.

En Ned es troba lluitant al bàndol contrari al de la noia amb qui anhela casar-se, la Margery Fitzgerald.

Quan Elisabet I arriba al tron, tota Europa està en pugna contra Anglaterra. La jove monarca, astuta i decidida, organitza el primer servei secret del país per estar al corrent de qualsevol indici d'intrigues homicides, alçaments o plans d'invasió.

A París, esperant, hi ha la seductora i obstinada Maria Estuard, reina dels escocesos, en el si d'una família francesa que té una ambició desorbitada. Proclamada legítima sobirana d'Anglaterra, Maria compta amb els seus propis partidaris, que conspiren per desfer-se d'Elisabet.

La veritable batalla és la que enfronta els qui creuen en la tolerància i l'acord contra els tirans disposats a imposar les seves idees a tothom... i a qualsevol preu.

Espanya també serà present en la trama a través del rei Felip II, l'Armada Invencible i la manufactura d'armes a Sevilla.

Els pilars de la Terra va arribar a unes vendes mundials de 26 milions d'exemplars amb una història ambientada al segle XII que recrea el desenvolupament de l'arquitectura gòtica a través de les vicissituds del priorat de Kingsbridge.

Un món sense fi, que va ser publicat vint anys més tard, va vendre més de 12 milions d'exemplars a tot el món, segons l'editorial. Aquella novel·la prossegueix la història dos segles després de la construcció de la majestuosa catedral gòtica.