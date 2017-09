Les biblioteques del Gironès ofereixen 41 clubs de lectura

Aquesta tardor tornen els clubs de lectura a les biblioteques del Gironès. Un total d'11 equipaments bibliotecaris ofereixen als seus lectors 41 clubs on poder compartir les ganes de llegir, fer amics i xerrar amb l'excusa d'una lectura interessant. Ja s'ha obert el període d'inscripció a la proposta de clubs que presenten les biblioteques públiques de Cassà de la Selva, Celrà, Girona, Llagostera, Salt, Sarrià de Ter i Sant Gregori per al curs 2017-18, sota el lema Clubs de lectura, n'hi ha un per tu!. Durant el setembre es faran les sessions de presentació d'alguns dels clubs de lectura i posteriorment començaran les sessions.