CaixaForum Girona mostra l'escombra de Harry Potter i una reproducció de King Kong

Dibuixos que han servit per produir pel·lícules, guions il·lustrats, fotografies de rodatge, cartells, maquetes, vestuari i tota mena d'objectes procedents de les col·leccions de La Cinémathèque française, considerada de les millors del món en l'àmbit cinematogràfic, s'exhibeixen en una exposició que aquesta dijous queda inaugurada al CaixaFòrum Girona.

Entre els objectes que faran les delícies de mitòmans i fetitxistes hi ha una de les escombres del rodatge de "Harry Potter i la pedra filosofal" (Chris Columbus, 2001), l'enlluernador vestit "color de lluna" que Catherine Deneuve va lluir a "Peau d'âne" (Jacques Remy, 1970), dibuixos en tinta sobre paper preparatoris de "Persèpolis", la novel·la gràfica de Marjane Satrapi que Vincent Paronnaud va portar al cinema el 2007, o la recreació de la figura de King Kong que va servir per promocionar a París la pel·lícula de Peter Jackson de 2004.

L'exposició "Cinema i emocions. Un viatge a la infància", exhibeix unes 230 peces de La Cinémathèque i de fons personals de col·leccionistes com l'empordanès Lluís Benejam per convidar els adults a un viatge al món de les emocions de la infantesa a través del cinema.

La mostra, que ha tingut molt bona acollida a la Cinémathèque fins al passat mes de juliol, i que després de Girona itinerarà pels altres CaixaForum de l'Estat fins al 2020, es nodreix també de la projecció de fragments de pel·lícules com la irreverent i alhora dolcíssima morrejada enfront del mar d'un nen i una nena de 12 anys a "Moonrise kingdom" (Wes Anderson, EUA, 2012).

En diferents pantalles que el visitant troba a través del recorregut, també es projecten fragments de pel·lícules que potser no són tan infantils com "Alícia al País de les Meravelles", "Cinema Paradiso", "Cría cuervos", "El viarge de Chihiro", "Pa negre" o "L'infant salvatge", entre moltes altres.

La comissària de la mostra és Gabrielle Sébire, directora del Servei Educatiu de La Cinémathèque française, ha declarat a la presentació de la mostra que "el tema de la infància en el cinema és un tema universal" i que "davant una mateixa pel·lícula un nen pot sentir alegria, tristesa o por".

Sébire ha visualitzat més de 300 pel·lícules d'arreu del món de diferents èpoques per triar els fragments més il·lustratius del món del món infantil de les emocions. "Hi ha autèntics tresors al fons de la Cinémathèque per recrear la màgia del cinema", va dir.

Elisa Duran, directora general adjunta de la Fundació "la Caixa", que organitza la mostra, ha dit que "els nens expressen d'una forma més intensa i espontània les emocions".

La mostra es divideix en set àmbits: Alegria, ràbia, riure, llàgrimes, por, valentia i il·lusió. Al llarg del recorregut hi ha nombroses fotos de grans del cinema infantil com Chaplin, Lurent et Hardy i fotogrames o documents relatius a films com "Bambi".

L'exposició queda oberta avui amb la conferència inaugural "Els infants del cinema, d'ahir i d'avui", a càrrec de Gabrielle Sébire (19h) al CaixaForum. Com és habitual, s'ofereixen visites comentades per a grups, un cicle de conferències sobre les emocions i activitats per a un públic escolar.