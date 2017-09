Jaume Cabré: «Ara és el moment de patacades però vindrà la calma»

«Ara és moment de patacades però després vindrà la calma». Així s'expressava ahir el reconegut escriptor Jaume Cabré, que avui rebrà el 21è Premi Trajectòria en el marc de la Setmana del Llibre en Català.

L'escriptor reconeix que sempre hi ha feina per donar a conèixer la vitalitat i la realitat de la literatura catalana i «ara més i amb les onades que vindran encara més, per desgràcia».

Cabré assenyala, en referència al procés sobiranista, que tothom busca «la normalitat de vida i d'acció de les nostres institucions, que ho aconseguirem i hi arribarem».

Per altra banda, l'autor de Les veus del Pamano i Jo confesso remarca que «trobar-se amb els lectors és un dels esports més gratificants que pot tenir un escriptor» i que en cada llibre ha après alguna cosa i ha adquirit «experiència per bé i per mal».

Cabré ha estat reconegut per la seva llarga trajectòria com a escriptor i guionista. Els membres del jurat van decidir atorgar Premi Trajectòria 2017 a Jaume Cabré per «l'excel·lència de la seva obra literària, la seva obra monumental i la defensa de la cultura en català».

A l'inici de la seva roda de premsa, acompanyat pel director de la Setmana del Llibre en Català, Joan Sala, va remarcar la il·lusió que li feia rebre el guardó.

A Cabré li agrada que els lectors li expliquin les seves novel·les ja que ell, com apunta, només les escriu i no les pot rellegir.

«Jo no he llegit Les veus del Pamano ni l'he rellegit perquè tinc molts llibres per llegir, però el lector sí ho ha fet i amb una mirada verge fa tota una trajectòria del que acaba sent aquesta novel·la. Jo mai he tingut una mirada neta i verge com la que té el lector».

Reconeix que cada llibre li ha costat molt de fer però en cada llibre ha après alguna cosa i ha adquirit experiència «per bé i per mal». Ha recalcat en aquest sentit que no hauria pogut fer Les veus del Pamano sense haver escrit abans Viatge d'hivern i L'ombra de l'eunuc. «Cada llibre és deutor dels altres llibres», afegeix.