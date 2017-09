«A Pink Floyd Experience» posa en marxa la temporada de La Mirona

El primer concert de la nova temporada de la sala La Mirona de Salt serà demà divendres i anirà a càrrec de The Other Side «A Pink Floyd Live Experience», un nou espectacle que transportarà l'espectador a l'univers floydià amb una acurada posada en escena.

La sala ha ha liquidat l'oferta de les primeres 100 entrades a 12 euros per aquest concert de tribut a la banda britànica autora de Wish you were here.

Els festivals tindran un protagonisme important a la nova temporada. A l'octubre La Mirona serà la seu del primer Oktober Fest Oi! amb grups com The Adicts, Decibelios, Dr, Ring Ding, The Rumjacks i Juantxo Skalari.

També ha d'acollir el retorn de Trombone Shorty després del seu pas pel Black Music Festival 2012 i Oumou Sangaré, que els responsables de la sala consideren «la veu femenina més commovedora de la música africana actual». Aquests dos concerts formen part de la programació del festival Temporada Alta, el primer en coproducció.

El Girona Jazz Festival, per la seva part, programarà Patáx en septet i el cicle Curtcircuit, impulsat per l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, els joves Smoking Souls i Campikipugui.

Entre els primers grups confirmats per aquest trimestre també hi ha espai pel rap amb Sacrificio y Pasta; els concert tributs de Derivas (Héroes del Silencio) i Brothers in Band Tribute (Dire Straits); el rock de sempre amb Insconscientes; grups locals amb un ampli recorregut com Olvido i Tosca Brava i d'altres més novells de la mà del concurs Intro (Roko Banana, Agnès & The Pèpits, Person Person i Liar Desire).



Les Cases de la música

Aquest curs també es posarà en marxa el nou projecte Xics'N'Roll, impulsat per les Cases de la Música, un programa de concerts de grups tribut que adapten les seves presentacions al format familiar, que permetran conèixer als més petits de la casa les formacions més importants de la història del rock. Natxo Tarrés & The Wireless aproparan al públic gironí les figures de Bob Marley i Smoking Stones a Rolling Stones en aquest primer trimestre.

Una altra de les novetats seran les sessions Free Dance, cada diumenge a la tarda, pensada per un públic major de 30 anys amb tots els èxits de la música disco i rock'n'roll dels anys 80, 90 fins a l'actualitat.