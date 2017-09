Les millors propostes del cap de Setmana

girona

FESTA X Reviu els Setges Napoleònics

La ciutat de Girona reviu aquest cap de setmana els setges napoleònics. La jornada, que arriba a la seva desena edició, comptarà amb diferents activitats que es duran a terme en diferents punts de la ciutat. Destaca la desfilada de grups de recreació històrica per la ciutat, el dissabte a les 12 del migida. El recorregut començarà a la plaça de Sant Feliu i finalitzarà a la plaça de la Independència. Tot i això, l´acte estrella serà a 2/4 de 7 de la tarda amb la recreació del Gran Dia de Girona al Barri Vell. El diumenge es durà a terme una recreació d'una batalla napoleònica al Parc de les Ribes del Ter, a les dotze del migdia, i la cloenda de la IX Festa Reviu els Setges Napoleònics de Girona. A més, durant els dos dies es podrà visitar el campament napoleònic al parc de les Ribes del Ter. DdG



AIGUAVIVA

FESTA MAJOR CONCERT D´Atupa

?Envelat D Divendres 15 H 02.00 h

Aiguaviva celebra aquest cap de setmana la seva Festa Major amb un acurat programa musical. Entre els diferents concerts que es duran a terme a l´envelat d´Aiguaviva destaca l´actuació d´Atupa, avui a les dues de la matinada. Es tracta d´una banda de rap i electrònica que inundarà de festa l´envelat. El grup actuarà després de les versions de Festuc i abans de la música de MRP Dj´s.



riudarenes

festa major tapeo sound system

?Poliesportiu D Dissabte 16 H 00.00 h.

W www.ajuntamentderiudarenes.cat

El municipi de Riudarenes celebra aquest cap de setmana la seva Festa Major amb més d´una vintena d´activitats. Entre elles destaca el concert de Tapeo Sound System, una banda de versions format per músics amb una dilatada experiència que interpretarà èxits de diverses èpoques i estils (pop, rock, rumba, heavy, funk, punk i electrònica).



quart

jornada 2a Trobada Modelisme

?Pavelló Municipal de Quart D Dissabte 16 i diumenge 17

H De 10.00 a 20.00 h W www.quart.cat

El pavelló municipal de Quart acull aquest cap de setmana la segona edició de la Trobada Modelisme. Es tracta d´una demostració de joguines de radio control: camions, Scalextric, drons, grues torre, cotxe drifteam, avions, helicòpters, cotxes 4x4 i maquetes de tren. L´acte comptarà amb servei de Foodtruck.



vilabertran

fira de la poma de relleno

?Plaça dels Hortolans i entorn D Diumenge 17 H De 10.00 a 19.00 h W www.vilabertran.cat

Vilabertran celebra aquest diumenge la 16a edició de la Fira de la Poma de Relleno i l´Horta. Un jornada on es podrà degustar les pomes de «relleno» i on també hi haurà parades de verdures de les hortes de Vilabertran, un mercat d´artesania i una demostració d´oficis artesanals. Durant la jornada es duran a terme una gran quantitat d´activitats. DdG



lladó

fira del formatge artesà

?La placeta D Diumenge 17 H Tot el dia

P 8€ (el tiquet) W www.firadelformatge.com

Arriba la 22a edició de la Fira Catalana del formatge artesà. En aquesta ocasió hi participen 45 artesans alimentaris de qualitat dels quals 30 són formatgers artesans d'arreu de Catalunya, inclosa la Catalunya Nord. També es podrà gaudir de diferents activitats: titelles, pallassos, circ, jocs, dansa i maridatges. DdG



roses

esports X cursa de la dona

?Port esportiu de Roses D Diumenge 17 H 10.00 h P 12€

W www.roses.cat

Roses celebra aquest diumenge la Cursa de la Dona que enguany arriba a la seva desena edició. La marxa està organitzada per la Fundació Roses contra el càncer i el Club d'Atletisme de Roses. Es tracta d´un acte de promoció de l´esport en la dona, i també un acte de recaptació per finançar projectes de l´entitat rosinca.



arbúcies

jornada Economia Social i Solidària

?Plaça de la Vila D Diumenge 17 W www.arbucies.cat

Arbúcies organitza la Jornada d´Economia Social i Solidària. Els actes començaran a les 9 del matí, amb la Fira d'Economia Social, tallers de reutilització de roba i de malabars i una xerrada sobre banca ètica. A 2/4 de 3 de la tarda, dinar popular a càrrec de La Veganeria. A les 4 de la tarda, acte institucional amb els ajuntaments adherits a la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària i concert de la Sílvia Tomàs.



Aquest diumenge tindrà lloc la tradicional Marxa del Xuixo, una activitat solidària organitzada per la Fundació Oncolliga Girona. La sortida es farà a la plaça dels Jurats a les 10 del matí i partint d´aquest punt els participants faran un recorregut per la Vall de Sant Daniel passant per la Font d´en Fita, la Font dels Lleons i la Font del Ferro, on s´oferirà un esmorzar abans de prendre el camí de tornada.