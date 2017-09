Fundació Jordi Comas Ferran Adrià exposa el seu procés creatiu

Ferran Adrià va ser ahir el protagonista de la Tribuna de la Fundació Jordi Comas Matamala que va celebrar-se al S'Agaró Hotel. Sota el títol «Sàpiens: comprendre per crear», l'impulsor de la Bulli Foundation va exposar la seva concepció del procés creatiu, que passa per connectar coneixements.

Per a Adrià, la innovació no és possible si abans no es comprèn la informació de què disposem i no utilitzem aquest coneixement per discriminar el que ja és conegut del que és desconegut. Adrià aplica aquests principis al procés culinari per fer veure que tant l'origen, les formes de conreu, les característiques morfològiques i les propietats dels aliments, com les diferents maneres de cuinar al llarg del temps i del món proporcionen una informació extraordinàriament valuosa per comprendre el que s'ha fet fins ara i per promoure nous punts de vista.