Josep Baqués exposa la seva pintura a El Claustre de Girona

La galeria El Claustre de Girona va inaugurar ahir una nova exposició de Josep Baqués, un mestre que es mou entre el disseny gràfic i la pintura de base figurativa, com es pot comprovar en aquesta mostra. Baqués (Montmeló, 1931) aporta nous exemples d'equilibri compositiu i intens cromatisme per delectar el públic amb el que s'ha definit com a «lirisme màgic» d'aquest artista.