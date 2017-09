El Mercat de Música Viva tanca una 29a edició de rècord

El Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) ha tancat la seva 29a edició amb rècord d'acreditats, segon el balanç provisional de l'organització. Un total de 714 professionals (587 representats d'empreses i 127 periodistes) han assistit a les activitats que han tingut lloc del 13 al 15 de setembre a l'Atlàntida. La representació internacional arriba al 10% amb inscrits procedents de fins a 18 països diferents. Aquesta xifra «consolida» el salt que el MMVV va fer en la seva passada edició. Núria Graham, Vinicio Capossela i Cabosanroque, Marco Mezquida, Amorante, The Gramophone Allstars Big Band, The Unfinished Sympathy, Carmen Boza, Aurora, Dani Nel·lo, Brighton 64 i La Dame Blanche han estat els concerts amb millor acollida per part de públic.