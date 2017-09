Durs retrets contra Pilar Abel durant el judici

El fiscal, l'advocat de l'Estat i els lletrats de la Fundació Gala-Salvador Dalí han carregat contra Pilar Abel per haver presentat una demanda de paternitat argumentant que era filla de l'artista. Qualifiquen la demanda de "capritxosa, infundada i temerària" i, per això, demanen al jutge que li faci pagar les despeses judicials.

Durant la vista, l'advocat de la suposada filla de Dalí, Enrique Blánquez, ha tornat a demanar la suspensió del judici perquè assegura que no ha quedat acreditada la cadena de custòdia de les proves d'ADN. Una petició que ja va fer arribar al jutjat i va ser desestimada. Les proves genètiques han demostrat que Abel no és filla del pintor.

Per això, durant el judici, els representants de la Fundació Gala-Salvador Dalí han assegurat que mai s'hauria d'haver admès a tràmit, han criticat que un jutjat de Madrid hagi ordenat l'exhumació del cos de l'artista i han acusat Abel de "buscar els focus de la televisió". A la sortida del judici, Abel ha assegurat que no tirarà la tovallola i que si la sentència li és contrària recorrerà "fins arribar a Estrasburg". El judici ha quedat vist per a sentència.