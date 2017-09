Fita dóna una litogragrafia per commemorar els 50 anys del Premi Prudenci Bertrana

Fita dóna una litogragrafia per commemorar els 50 anys del Premi Prudenci Bertrana

La Fundació Prudenci Bertrana ha presentat la litografia (d´uns 45 x 30 cms) que l´artista Domènec Fita ha dibuixat enguany per celebrar el 50è Premi Prudenci Bertrana, amb la qual ha obsequiat la Fundació dels Premis Literaris de Girona.

Aquesta obra plàstica se suma a la celebració i serà lliurada a les persones que assisteixin al dinar oficial del proper dijous que aplegarà autoritats, patrons, editors i premiats dels darrers deu anys i persones significatives que hagin ajudat al desplegament dels premis. Cada litografia anirà numerada i serà firmada personalment per l´autor.

Fita ha fet una interpretació personal del barri antic i monumental de Girona, amb els perfils de la Catedral, Sant Feliu, Sant Pere de Gallligants i Sant Nicolau, per damunt dels quals emergeix l´autoretrat de joventut que es va fer el propi Bertrana i que Fita, en homenatge a l´escriptor, ha volgut incorporar i deixar en la versió original. Al peu del dibuix les lletres "50è Premi Bertrana" i la data, justifiquen la raó de ser del quadre.

D´aquesta manera, Fita i Bertrana, tenint en compte que del primer s´està celebrant el 90è aniversari i del segon el 150 del naixement, "queden units per sempre just en un moment en què, els dos, estan de plena actualitat a Girona, per les exposicions i els actes commemoratius que se´ls dediquen", ha declarat Joan Domènec, president de la Fundació Bertrana.

En un altre ordre de coses, també s´ha presentat l´opuscle amb què la Fundació Bertrana obsequiarà tots els assistents a la festa dels premis literaris, el proper dijous dia 21 a l'Auditori de Girona. Té 40 pàgines i un format de 21 x 14 i està dividit en dues parts.

La primera, titulada "Foranies gironine"s recull narracions de Prudenci Bertrana extretes del seu llibre "El meu amic Pellini i altres contes" (1923) que descriuen el Pla de Girona, la Vall de Sant Daniel, Montjuic i les Pedreres.

La segona, que es llegeix donant la volta al llibre i començant per la contraportada, porta per nom "Escenes gironines" i agrupa tres capítols de les "Memòries" d´Aurora Bertrana, filla de Prudenci, (del naixement de la qual s´escau, també, enguany el 125 aniversari), que es titulen "Catalana, tanmateix", "La fira", i "Cap a ciutat falta gent".

L´opuscle inclou vuit il·lustracions –una d´elles un desplegable central dedicat a la Vall de Sant Daniel- de Jofre Sebastian, que refrenden molt bé, gràficament, els comentaris dels textos.