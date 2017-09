El Museu de l'Exili rep el dietari inèdit del tinent Blasi de l'evacuació d'art del 1939

El Museu Memorial de l´Exili ( MUME) de La Jonquera ha rebut una rellevant donació de documentació de la família Blasi Darner, vinculada a l´evacuació del patrimoni artístic durant la Retirada republicana de 1939.

Aquesta donació inclou un valuós dietari inèdit que el tinent Alexandre Blasi, responsable del trasllat de les obres d´art, va començar a escriure el gener de 1939 a La Vajol i que va continuar durant l´exili, fins l´any 1942, quan retorna a Barcelona.

El dietari, trobat per la família fa escassament tres anys, dona detall d´operacions de trasllat del patrimoni artístic que el govern de la República havia ordenat per salvar-lo dels bombardejos, i combina aquesta temàtica amb informacions sobre la vida quotidiana.

La documentació conservada per la Família Blasi dona testimoni de la vivència de la Guerra i l´exili a França d´Alexandre Blasi Boher (1910-1989), tinent de carabiners destinat a La Vajol.

Blasi va marxar a l´exili el 9 de febrer, el mateix dia que les tropes franquistes arribaven a la frontera francesa al Pertús. Blasi va marxar pel Coll de Lli i les Illes.

La Família Blasi explicitarà la donació al MUME en un acte que tindrà lloc al mateix museu aquest dijous (16:30h), amb la presència de la presidenta del consorci del MUME, Sònia Martínez Juli, el director de l´Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Joaquim Nadal, i el director del MUME, Jordi Font.

El tinent Blasi, carrabiner des de 1937, va ser destinat a La Vajol després de la construcció del búnquer de la Mina Canta, que es va utilitzar per a dipositar i protegir or i divises de la República en cas d´ocupació o perill d´altres territoris republicans. A La Vajol, Blasi va conèixer a Pepita Darner Pagès, d´Agullana, que anys després seria la seva esposa.

Blasi és conegut sobretot perquè va dirigir una part de l´evacuació del patrimoni artístic i del Tresor de la República a França des dels diversos dipòsits situats a La Vajol, Agullana o Darnius i, alhora, també perquè va protagonitzar el trasllat de l´últim dels camions que van creuar la frontera abans de l´ocupació franquista de l´Empordà, el dia 9 de febrer de 1939.

Blasi va residir a la Catalunya del Nord, a Perpinyà, i va treballar ajudant companys carrabiners i coneguts internats als camps de concentració per a refugiats republicans de les platges rosselloneses, fins que va ser traslladat per les autoritats franceses per treballar a Saint-Chamas, a la Regió francesa de Provença, Alps i Costa Blava. Va retornar a Barcelona la primavera del 1942.

Segons ha explicat l´historiador i conservador del MUME, Miquel Serrano, a través dels seus dietaris i documents epistolars «es pot reconstruir la seva experiència de l´exili a França, els seus contactes i activitats i alguns detalls importants de l´evacuació del patrimoni artístic els darrers dies de la Catalunya republicana».

A partir de la documentació, els tècnics del MUME, amb la col·laboració dels investigadors de l´Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC), tindran cura de l'edició dels materials i de la possible elaboració dels treballs científics que se'n puguin derivar, informa el museu, que considera que la donació una valuosa font d´estudi.