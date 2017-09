«Origen», la nova novel·la de Dan Brown, transcorre a Barcelona i Monsterrat

L'escriptor nord-americà Dan Brown, autor d' El codi Da Vinci, presentarà el pròxim 17 d'octubre a La Pedrera Origen, la seva nova novel·la que transcorre, en bona part, a Barcelona, segons ha informat l'editorial Planeta. El llibre sortirà a la venda uns dies abans, el 5 d'octubre, tant en català com en castellà, en el marc d'un llançament internacional, mentre que una setmana més tard ho farà en les versions de Llatinoamèrica. Concretament, a Catalunya la trama està ambientada a la mateixa Pedrera i la Sagrada Família, a Barcelona, i el monestir de Montserrat. Les noves aventures de Robert Langdon també transcorren a Bilbao, Madrid i Sevilla a espais com el Museu Guggenheim, el Palau Reial o la catedral de Sevilla.

En la novel·la, Robert Langdon, el conegut professor de simbologia i iconografia de Harvard, viatja al Guggenheim per assistir a un anunci que canviarà la ciència per sempre. L'amfitrió de la vetllada és Edmond Kirsch, un jove multimilionari que ha desenvolupat grans invents tecnològics i que va ser un dels alumnes més brillants del mateix Langdon. Es disposa a revelar un gran descobriment que respondrà a dues preguntes: «D'on venim i on anem». Quan es disposa a fer l'anunci, explota el caos davant la sorpresa dels convidats i de milions d'espectadors de tot el món.

Davant l'amenaça que la troballa es perdi, la directora del museu, Ambra Vidal, i Langdon hauran de fugir desesperadament a Barcelona i iniciar una cursa a contrarellotge per localitzar la críptica contrasenya que els donarà accés al revolucionari secret de Kirsch, mentre són perseguits per un turmentat i perillós enemic. En el viatge descobriran els episodis més foscos de la història i de l'extremisme religiós.

Origen és el cinquè llibre de la sèrie Robert Langdon, protagonitzats pel personatge del professor. Entre els altres títols de la sèrie s'hi troba també El codi Da Vinci, probablement l'obra més coneguda i polèmica de Dan Brown.