Temporada Alta programa noves funcions per cobrir la demanda del públic

El Festival Temporada Alta ha anunciat aquest dilluns que programa noves funcions de nou espectacles "per cobrir la demanda" del públic, segons recull un comunicat de l'organització. En total, s'han posat a la venda entrades per a onze noves funcions d'obres com 'Ventura', 'Non solum', 'Art', 'El Buit' o 'Golem'.

Dins aquest paquet hi ha també els espectacles 'Els dies que vindran' i 'Adossats', que d'ençà que el festival va obrir taquilla ara fa deu dies, ja és el segon cop que amplien el número de passis que es podran veure dins el Temporada Alta. En total, fins ara, el festival d'arts escèniques ja ha programat setze noves funcions de dotze dels espectacles de la programació.

Entre els espectacles que aquest dilluns s'han anunciat que tindran nova funció hi ha 'Golem', de la companyia britànica 1927. Serà el 4 de novembre a les nou del vespre.

També es posen a la venda tres noves sessions per 'Ventura' de David Planas i Meritxell Yanes, que es pot veure a Can Pagans, una casa particular de Celrà. Fins ara, Temporada Alta ja n'havia programat vuit sessions però aquesta proposta de "teatre vivencial" ha fet curt. El 'Non solum' de Sergi López, el 'Concerto pour deux clowns' de Les rois vagabunds o 'Federico García' de Pep Tosar són algunes les propostes que també amplien funcions.

El primer dia de posada en venda de les entrades al festival ja es van programar cinc funcions més de cinc espectacles diferents. Aleshores, l'estrena d''Adossats' de Ramon Madaula i Jordi Casanovas ja es ampliar amb una segona sessió i ara se n'hi suma una tercera. A la ja prevista l'1 de desembre al Teatre Municipal de Girona, se li sumen dues representacions el 2 de desembre: a dos quarts de sis de la tarda i a dos quarts de nou del vespre.

Un altre dels espectacles que torna a ampliar el número de passis és 'Els dies que vindran', amb direcció de la gironina Cristina Cervià. Després d'anunciar-se una nova funció per al 16 de novembre –que se sumava a les dels 14 i 15- ara l'obra també es podrà veure el diumenge 19 a la Sala La Planeta.

Les entrades per a aquests nous espectacles del Temporada Alta ja es poden adquirir pels canals habituals.