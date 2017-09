El Govern destina 1,2 milions a impulsar el Museu d'Art Modern i Contemporani

El Govern ha aprovat aquest dimarts destinar 1,2 MEUR a l'Ajuntament de Girona per al finançament de les obres de rehabilitació de l'edifici de Casa Pastors com a Museu d'Art Modern i Contemporani de Girona. La inversió ha de servir també per a la dotació de les instal·lacions i dels seus serveis museogràfics. La dotació es fa en el marc d'un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura, l'Ajuntament de Girona i la Diputació de Girona i es concedirà en el període 2017-2020. D'aquesta manera, la Casa Pastors es convertirà en la seu permanent de la secció d'art modern i contemporani del Museu d'Art de la ciutat amb l'objectiu d'aconseguir un rol nacional en aquest àmbit.

El projecte museístic es vincula a l'actual Museu d'Art de la ciutat, ubicat al Palau Epicospal, conformant un únic museu amb dues seus diferenciades. Així, l'actual Museu d'Art de Girona, amb importants fons d'art del Bisbat i de la Diputació de Girona, tindrà un abast cronològic ampli que arriba fins a la contemporaneïtat, però està limitat per l'espai físic de l'edifici i per la seva exposició permanent, que finalitza a principis del segle XX.

La futura seu a la Casa Pastors permetrà enllaçar el relat de l'anterior i abordar de manera àmplia l'art català dels segles XX i XXI, amb una mirada especial als moviments artístics i al fenomen i el paper de la crítica de l'art. Tindrà una mirada més transversal i conceptual, que donarà preu a introduir totes les arts i incloure l'arquitectura, el disseny o la fotografia, així com la música, la dansa, el teatre o la literatura.

Les tres administracions implicades en el projecte preveuen destinar al projecte una inversió de 4,4 MEUR en quatre anys, dels quals 2 corresponen a la Diputació de Girona; 1,2 al Departament de Cultura i els 1,2 MEUR restants a l'Ajuntament de Girona. La Generalitat també cedeix l'ús de l'edifici, que és de la seva titularitat.