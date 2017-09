El grup suec Solala actuarà al Festival de Grups Vocals d´Olot

La capital de la Garrotxa celebrarà la segona edició del Festival de Grups Vocals de Catalunya, Veus, del 7 al 10 de desembre. La programació inclou un total de tretze propostes, entre concerts i tallers, per a tots el públics. També es dirigeix als membres integrants de grups vocals i corals (amateurs o professionals) que vulguin formar-se amb professionals de renom, compartir experiències amb altres cors i grups vocals d'arreu de la geografia catalana.

Entre els concerts d'aquest any, destaquen els de grups internacionals com ara Solala (Suècia), The Sons of Pitches (Regne Unit) o Gema4 (Cuba).

També actuarà una formació finalista de l'última edició del programa Oh Happy Day de TV3, Sound Six. Com a novetat hi haurà les sessions golfes a partir de dos quarts de dotze de la nit, amb ritmes de beatbox de Pulmon, doo-wop de Velve Cnadles i soul, funk i R&B d'Scarlet's Diamond.

La presentació de la programacióes va fer ahir de la mà del regidor de Promoció d'Olot, Estanis Vayreda, que va subratllar que aquest és un festival «per a tots els públics i de qualitat».

La formació serà de nou un dels plats forts. Concretament, hi haurà una masterclass de beatbox de la mà de Pulmon, passant per una jam session de gòspel a càrrec de Rebeca Rods i Amos Obasohan, un taller vocal a càrrec de The Sons of Pitches i un altre per a corals de Josep Vila.

Per al públic familiar, hi haurà dues propostes. Hi havia una vegada... l'òpera encantada, una aventura explicada amb el cant i el piano com a fil conductor, i el concert del cor Infantil Amics de la Unió, format per veus blanques d'entre 11 i 17 anys.