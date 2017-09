El patronat de la Fundació Gala-Dalí tria nou president Jordi Mercader Miró

El Patronat de la Fundació Gal·la-Salvador Dalí va acordar ahir escollir com a nou president Jordi Mercader Miró, qui substituirà a Ramon Boixadós Malé, que va morir el passat 12 d'agost.

El patronat va acordar, en una reunió extraordinària, triar com a president de la fundació Jordi Mercader (Portbou, 1943), que és doctor enginyer industrial per l'Escola Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona i màster d'Economia i Adreça d'empreses per IESE.

Jordi Mercader és president del grup paperer Miquel i Costas & Miquel, vicepresident del consell d'administració de VidaCaixa Grup, membre de la junta directiva del Cercle d'Economia, patró de la Fundació Princesa de Girona, vicepresident de l'Institut Cerdà i membre del Consell de Mecenatge de la Fundació Pasqual Maragall.

Mercader, que és patró vitalici de la Fundació Dalí des de l'any 1990, va ser president de Bazán i de l'antic Institut Nacional d'Indústria (INI), així com vicepresident del consell d'administració de La Caixa, d'Aigües de Barcelona i de Repsol YPF.

Ramon Boixadós, que va morir el passat 12 d'agost als 89 anys, havia assumit la presidència de la fundació en 1991 després de promoure la institució fins a convertir-la en un referent mundial en la gestió i defensa del llegat del pintor empordanès.

L'entitat que presideix Mercader gestiona el Teatre-Museu de Figueres, el museu Dalí-Joies també de la capital empordanesa, la Casa Salvador Dalí de Portlligat, a Cadaqués, i el Castell Gala Dalí de Púbol.

A més, ofereix serveis de peritatge d'obres d'art, gestiona el Centre d'Estudis Dalinians i els drets d'imatge de Dalí.