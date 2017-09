Els catalans van gastar gairebé 16 euros de mitjana el 2016 a anar al cine

La despesa mitjana per habitant en cinema a l'Estat espanyol va ser l'any 2016 de 13,1 euros (0,82 euros més que el 2015), una xifra que està per sota de la mitjana catalana, que és de 15,94 euros per habitant. Així mateix, Madrid va ser la que va obtenir més recaptació en cinema amb 131.764.539 euros (el 21,7% del total) i Catalunya, 119.946.821 euros (el 19,7% del total). Aquestes són algunes de les dades de l'Anuari SGAE 2017 de les Arts Escèniques, Musicals i Audiovisuals, presentades ahir. Segons l' informe, Catalunya és líder a l'Estat en assistència de dansa (163.273 espectadors).