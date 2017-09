RCR protagonitzarà el pavelló català a la Biennal d'Arquitectura de Venècia

RCR Arquitectes, l'estudi format per Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta amb seu a Olot, va ser guardonat al març amb el premi Pritzker, considerat com el Nobel d´Arquitectura. El sector, de la mà de l'Institut Ramon Llull i el Departament de Cultura, ha volgut posar en valor el guardó i ha acordat que l'estudi representi Catalunya a la propera Biennal d'Arquitectura de Venècia.

En una entrevista, el director de l'IRL, Manuel Forcano, ha avançat que la idea general del pavelló català serà l'exploració del passat, present i futur dels RCR i, alhora, exposar per primer cop un nou projecte que tenen en cartera.

La idea definitiva per al pavelló, però, l'acabaran de definir en coordinació amb la persona escollida com a co-comissari, que es coneixerà properament. Així mateix, ha destacat la importància de la cultura per al país: «És només amb llengua i cultura que Catalunya va a l'exterior i ja som independents», ha reblat.

És pel plantejament de la proposta de RCR que Manuel Forcano preveu una «gran afluència de públic» al pavelló de l'IRL, una idea, però, que no revela fins a mitjan setembre, quan s'hagi nomenat el co-comissari. «Llavors podrem perfilar els continguts».

En aquest sentit, però, precisa que la idea general és exposar el món d'RCR, els projectes que han fet, sobre què s'han fonamentat per aixecar la seva «esplèndida obra».

Alhora, però, treballen amb la idea d'exposar un projecte de futur: «Part d'explicació i part d'exposició d'un somni».

Venècia, però, no serà l'únic esdeveniment en què l'arquitectura hi tindrà un paper cabdal. Barcelona serà la convidada a la Biennal d'Arquitectura de Buenos Aires aquest proper octubre, en una exposició que s'allunya dels grans noms i aportarà, segons Forcano, una mirada «més humana i interdisciplinar», a proposta del mateix ajuntament de la ciutat.

Un punt de vista que ha xocat fins i tot als organitzadors. «És molt engrescador perquè presenta la mirada de la gent del carrer i el sector artístic sobre l'arquitectura de Barcelona. Passen a ser més importants les persones que els propis edificis», ha explicat.

En aquest sentit, Forcano reclama reconèixer el paper de l'arquitectura en el conjunt de la cultura i la importància del sector a Catalunya. «L'Institut fa molts anys que li dedica aquesta atenció i els fruits són evidents. No se li escapa a ningú que Catalunya és una potència arquitectònica».

Preguntat sobre el paper de l'Institut en una eventual Catalunya independent, Forcano va dir que continuaria fent el mateix paper.