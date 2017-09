David Nel·lo guanya el premi Bertrana amb la novel·la "Melissa i Nicole"

"L'any 1967 Manuel de Pedrolo va guanyar la primera edició del Premi Prudenci Bertrana amb una novel·la que portava per títol Estat d'excepció. Avui aquest títol podria encapçalar una altra novel·la que parlés del moment actual i això és trist. No podem silenciar de cap manera la nostra protesta pels fets que estan passant aquests dies".

El president de la Fundació Prudenci Bertrana, Joan Domènech, ha vinculat amb aquestes paraules l´enfrontament polític pel referèndum amb la celebració del 50è aniversari del Premi Bertrana de novel·la, que ha guanyat l´escriptor David Nel·lo per la novel·la "Melissa i Nicole", una història ambientada en una l´illa del mar Bàltic on va viure i reposen les restes mortals del realitzador de cinema Ingmar Bergman.

En la vetllada de lliurament dels premis, celebrada a l'Auditori de Girona, el protagonisme s'ha repartit entre l´actualitat política i la literària. Les referències al referèndum han sigut inevitables també per part d´alguns premiats. Roger Canadell, de la Fundació Martí i Pol, premi Lletra a la millor iniciativa digital de literatura catalana, ha dedicat el guardó a Pep Masoliver, "detingut per ser treballador de la Fundació.cat".

El valencià Antonio Sánchez "Panxo", ànima del grup musical Zoo, premi Cerverí de lletra de cançó pel tema "La mestra", ha fet en declaracions als periodistes una reivindicació dels Països Catalans.

La 32ena edició del Premi Ramon Muntaner de literatura juvenil ha sigut per a "La noia de la caravana", una història de Xavier Gual ambientada en un càmping de la Garrotxa, mentre que l´exconsellera de la Generalitat Montserrat Tura s'ha emportat el 38è Carles Rahola d´assaig per "República pagesa. Vindicació del catalanisme rabassaire", que d´alguna és una biografia del seu avi situada en el context del conflictiu món polític i social de primer terç del segle XX. Finalment, Albert Garcia Elena ha rebut el 40è Premi Miquel de Palol de Poesia per "La saliva dels morts".



50 anys després

En el seu discurs, Joan Domènech ha donat a entendre que algunes coses semblen no haver canviat en el mig segle que ha transcorregut des que una iniciativa popular va crear, a la Girona de la dictadura, aquest guardó literari en llengua catalana per donar resposta a la inciativa de l'Ajuntament franquista de crear el premi Inmortal Ciudad de Gerona, exclusivament en llengua castellana.

El contingut polític ha sigut ben present a la festa de lliurament dels premis també per l´assistència d´alguns dels alcaldes que hores abans han hagut d'anar a declarar davant el jutge per haver cedit locals per celebrar el referèndum, com Albert Piñeira, alcalde de Puigcerdà i diputat responsable de Cultura de la Diputació de Girona.

També hi havia Marta Madrenas, protagonista de la jornada de dimecres, quan un miler llarg de ciutadans van acompanyar l'alcaldessa de Girona a declarar al jutjat, igualment citada en el marc de la campanya de persecució de l´Estat espanyol contra el referèndum.

En el seu parlament, Domènech ha apel·lat a «la dignitat dels que van fundar el premi i la nostra» que –ha dit– «ens obliga a reclamar a l'Estat espanyol els procediments idonis i adequats a una democràcia per poder-nos expressar tal com cal i poder manifestar la nostra voluntat plena sense por i sense servilismes caducs».

«Són els pobles els que fan les lleis, no les lleis les que fan els pobles», ha conclòs un emocionat Domènech davant un auditori sensibilitzat per la crida a la defensa de la democràcia.

Hores abans, durant la roda de premsa celebrada al migdia a l'Hotel Ultònia, Domènech va «exigim que cessi la persecució i es deixi lliures» els col·laboradors del referèndum.

Els actes de commemoració del premi Bertrana van incloure un dinar a l´Hotel Ultònia, on es va lliurar als assistents la reproducció d'una obra de l'artista Domènec Fita feta per celebrar l'aniversari dels guardons.