El trio de jazz Threejay obre la temporada de concerts de la Casa de Cultura de Girona

El trio de jazz Threejay, format al Taller de Músics de Barcelona, obrirà la temporada de tardor musical de la Casa de Cultura de Girona, que proposa 11 concerts entre demà divendres i el 15 de desembre.

La programació presenta algunes formacions poc freqüents en música de cambra com duos d'orgue i gralla, flabiol i piano o un recital líric dramatitzat a càrrec de Georgina Reyner.

També s'inclou una versió del Rèquiem de Mozart per a quartet de corda (Gio Solistes Quartet) i una producció d'homenatge a Jaco Pastorius amb el quintet de corda i piano Tellus Ensemble.

La nova temporada s'obre aquest divendres amb l'actuació del trio de jazz Threejay i la presentació del disc Our voint of piew (2016), el segon treball que la formació publica amb el segell discogràfic del Taller de Músics de Barcelona. Amb aquest disc, Threejay, format per Joan Solana (piano), Josep Colls (baix) i Joan Carles Marí (bateria), obre una nova etapa amb incorporacions de nous estils a les seves composicions. A les seves composicions també hi apareixen influències del rock, l'electrònica, el folk i el pop.

El concert d'homenatge al baixista i compositor Jaco Pastorius anirà a càrrec de Tellus Ensemble, un quintet de corda i piano integrat per Vladimir Kunça i Alfredo Salcedo (violins), Naeon Quim (viola), Edgar Casellas (violoncel) i Santi Escura (piano). El concert és una producció que s'estrena per a l'ocasió, i que se celebra en el marc del Jacophonic.

Encara en l'àmbit del jazz, el mes de novembre tindrà lloc la presentació del trio que el bateria i compositor nord-americà Eliot Zigmund, que ha actuat i gravat amb grans mestres del jazz com Bill Evans o Stan Getz, ha format amb dos músics molt actius a casa nostra: Marco Mezquida (piano) i el cassanenc Manel Fortià (contrabaix).

En l'àmbit de la música clàssica el programa inclou una adaptació del cèlebre Rèquiem de Mozart en una transcripció inèdita per a quartet de corda que serà interpretada pels caps de corda de la GIOrquestra (6 d'octubre) i quatre concerts més presenten formats singulars o poc freqüents: un duo de flabiol i piano integrat per Montse Soques (flabiol i tamborí) i Raimon Garriga (10 de novembre); un altre duo d'orgue i gralla integrat per Jonatan Carbó i Jordi Mestres (24 de novembre), un recital líric dramatitzat amb gran sentit de l'humor a càrrec la mezzosoprano Georgina Reyner i el pianista Luis González (17 de novembre) i el duo de guitarra i piano format per Joan Furió i Lali Vivas (3 de novembre).

La programació també inclou músiques d'arrel amb Brunzit que presentarà al pati de la Casa de Cultura el seu segon treball INS (Ed. Temps Record, 2016) el dia 13 d'octubre i també cançó d'autor.