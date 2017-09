Les torres centrals de la Sagrada Família estaran acabades el 2022

L'arquitecte director del temple de la Sagrada Família, Jordi Faulí, va afirmar ahir que les sis torres centrals del monument estaran acabades l'any 2022.

La Torre de la Verge es va començar a construir al desembre passat seguint una tècnica de panells de pedra tesada premsada que permet no utilitzar externs, amb la qual cosa el creixement de la torre és visible des de l'exterior.

Dels 138 metres d'alçada que es preveu que tingui la torre el 2022, se n'han aixecat ja 79 i, per a final d'any, es preveu arribar als 85 metres, segons Faulí.

El pressupost anual global de la Sagrada Família el 2017 és de 78 milions, dels quals 48,9 es destinen a execució d'obres. L'any passat va rebre la visita de 4.561.848 persones.

Quan falten nou anys per finalitzar el temple dissenyat per Antoni Gaudí, la previsió del qual és que estigui acabat el 2026, l'arquitecte director ha expressat que el conjunt de 18 torres amb què comptarà serà «extraordinari, i oferirà una visió diferent depenent del moment del dia i des de cada angle».

Sobre la tècnica constructiva utilitzada per aixecar la Torre de la Verge, Faulí explica que els panells són «elements estructurals a la vegada que estètics» i el procés constructiu és «més segur i ràpid».

Ubicada sobre l'absis, aquesta torre comptarà amb 19 nivells, el seu interior serà un espai monumental buit, abraçarà la gran hipèrbole que dona llum a l'altar i conduirà la llum de l'exterior fins al presbiteri.

A l'exterior de la torre apareixen elements parabòlics de pedra, amb arestes a les cantonades de granit color blau brasil, que evoquen el mantell de la Verge.

En la seva base, s'ha esculpit el text de l' Ave Maria i relleus de quatre flors, dissenyades pel taller d'escultors del temple, sota la direcció d'Etsuro Sotoo i realitzades al taller de picapedrers del temple.

A més, aquest any han seguit les obres de construcció de les Torres de Joan i Mateu, que han arribat als 80,83 metres d'alçada, i les de Marc i Lluc, que han arribat a 83,87 metres dels 135 que tindran el 2022, quan l'equip arquitectònic té com a repte finalitzar les sis torres centrals.

Situat a vint metres d'altura, aquest any s'ha acabat l'espai que hi ha entre el mur dels profetes del pòrtic superior i la base del finestral central de la façana de la Passió. Jordi Faulí l'ha descrit com un espai de silenci i recolliment, pensat per a la reflexió i la pregària, i també s'ha acabat la restauració de la terminal de la Torre de Sant Felip, situada a la Façana de la Passió.