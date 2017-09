Sopa de Cabra il·lumina Barcelona l'última nit dels concerts de la Mercè

La mítica banda de rock català Sopa de Cabra es va convertir en la protagonista indubtable de la segona nit de concerts a la platja de Bogatell de Barcelona, que van donar per conclosa la celebració de la Mercè, després d'un concert de més d'una hora en la qual el públic nova parar de corejar els seus èxits.

El grup de Girona i formada per Cuco Lisicic, Jaume Soler, Josep Thió, Eduard Font, Gerard Quintana, Pep Bosch, Ricard Sohn i Valen Nieto va tornar a fer vibrar Barcelona 27 anys després del concert a la festa major de 1990, quan van donar el salt a la fama davant 70.000 personesal Sot del Migdia.

"Fa molts mesos que esperem aquest concert. Són ja molts anys des que no toquem junts en la Mercè", va recordar el cantant de la banda, Gerard Quintana, qui es va disculpar amb els assistents per trobar-se una mica refredat.

Els roquers van tornar a mantenir el llistó alt i van rebre l'ovació del public barceloní amb la interpretació d'alguns dels seus temes més emblemàtics, com "El boig de la ciutat", "Hores Bruixes", "Plou i fa sol" i "El carrer dels torrats".

La banda va arrencar l'actuació amb la cançó "Si et va bé", que va fer cridar i aplaudir els seguidors, que estaven impacients per tornar a veure'ls tocar en un escenari de la Mercè.

La històrica banda, que compta amb 16 àlbums a l'esquena i s'ha convertit en un dels referents del rock català, va alternar les cançons que els van portar a la fama a mitjan anys noranta amb algunes melodies del seu últim disc, "Cercles", publicat el 2015.

El public va cedir a l'eufòria, sobretot amb les cançons "Camins" i "El far del sud", dos dels èxits més aclamats pels seguidors, que van saltar i van cantar en tornar a escoltar els temes que van convertir a Sopa de Cabra en una de les bandes emblemàtiques del rock de la dècada dels noranta.

"Se us veu molt amples. Se us veu millor del que pensàvem", va dir Quintana en finalitzar una de les cançons i després va agrair al públic per estar aquí, i ells van respondre corejant el nom de la banda, un gest que van repetir en diverses ocasions al llarg del concert.



Estelades i democràcia



Cap al final del concert, just en acabar la cançó "Seguirem somniant", unes cinc persones van sortir a l'escenari amb una pancarta amb la llegenda "Democràcia" i una estelada, moment en el qual part del públic va corejar consignes independentistes, davant la qual cosa el cantant es va posar darrere de la pancarta i va dirigir el micròfon cap els espectadors.

La banda va donar per conclosa la nit amb la interpretació de la que és, segurament, la seva cançó més famosa: "L'Empordà", corejada per tot el públic i fins i tot en certs fragments Quintana va callar per deixar que s'escoltés únicament la veu dels assistents.



Fi de Gira a Girona



Amb una platja plena de gent, el concert de diumenge a la nit, patrocinat per Estrella Damm, es va convertir en un dels més multitudinaris per a la banda des de la seva reunificació el 2011, després d'haver-se separat després de la publicació del seu sisè àlbum, "Plou i fa sol", per dedicar-se a les seves carreres musicals en solitari o per unir-se a altres projectes.

Amb aquesta actuació, Sopa de Cabra enfila el tram final de la gira "Tanca el cercle", que acabarà el 9 de desembre a la seva ciutat, Girona, i que des de fa tres anys els ha portat per diferents escenaris de Catalunya i a ciutats com Londres i Madrid, per promocionar el seu àlbum més recent.