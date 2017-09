Diari de Girona et convida al teatre a la Sala La Planeta

Diari de Girona sorteja entre els seus lectors sis entrades dobles per veure l'obra de teatre 'El Muntaplats', de Harold Pinter, a la Sala La Planeta. La representació es farà aquest dissabte 30 de setembre a les 21 h. Per optar a les entrades només has d'omplir el formulari que trobaràs al final d'aquesta notícia. Divendres al matí farem el sorteig i ho comunicarem als guanyadors per correu electrònic.



L'argument

Ben i Gus són dos sicaris tancats en un tuguri esperant ordres dels de dalt per acabar amb la pròxima víctima. Amb aquest plantejament Pinter ens fa reflexionar sobre la vilesa del poder. Amb situacions aparentment absurdes, els dos protagonistes comencen a rebre comandes cada vegada més estrafolaries que faran que es plantegin el què i el perquè de la seva situació: tots som esclaus del poder i el nostre servilisme fa que aquest poder cada vegada estigui més gras, més inflat, més podrit €

Teatre de la Selva s´apodera d´un dels primers textos del premi Nobel Harold Pinter i a través de l´entreteniment i buscant un to de comèdia vol fer-nos reflexionar sobre aquest poder que ens fa estar al servei d´un sistema que certament no funciona però del qual és molt complicat escapar € ho aconseguiran els nostres protagonistes? Seran, Ben i Gus, dos titelles del poder, dos clowns de l´absurd capaços de sortir de la roda? La resposta la trobaran al tuguri.

