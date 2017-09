Manu Guix avança el tema el "El got mig ple" del nou disc

El cantant Manu Guix avança el tema "El got mig ple" del nou disc "Després de tot" que estarà disponible a partir del 20 d'octubre a botigues habituals i plataformes digitals.

Després de cinc anys de silenci discogràfic, el treball conté un recull de tretze cançons vitals, optimistes, que es mouen entre el pop i el soul d'autor.

Es tracta d'una producció a quatre mans entre Roger Rodés i el mateix Manu Guix, realitzada a l'estudi Medusa de Barcelona, i masteritzada a Sterling Sound de Nova York a càrrec de Ryan Smith (Adele, Coldplay i Beyoncé entre d'altres).

"El got mig ple" és la carta de presentació d'un disc que per damunt de tot, reivindica la importància de ser un mateix i de ser fidel a allò que sents. És una cançó alegre, optimista, que ens recorda que no hi ha problema que no tingui una solució.

Una cançó que transporta a la sonoritat soul dels discs dels 70, d'una gran riquesa harmònica.

Manu Guix amb el seu teclat, cantant, fent totes les harmonies vocals, i acompanyat per la seva banda habitual, per primera vegada hi suma un quartet de vent que aporta una potència que promet un directe realment espectacular.