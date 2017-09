Robert Vinas «La Companyia Catalana a Orient»

L'historiador i paleògraf nord-català Robert Vinas va presentar ahir a la Llibreria 22 de Girona el llibre La Companyia Catalana a Orient, sobre l'aventura per la mar Mediterrània que l'any 1303 va emprendre una tropa d'almogàvers catalans i aragonesos, comandada per Roger de Flor, que va acabar fundant a Atnes un estat català que va durar gairebé vuit dècades. La presentació va anar a càrrec de l'autor i també hi va participar el professor de la UdG Xavier Renedo i l'editor, Rafael Català i Dalmau.