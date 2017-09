Schwarzenegger: «Si Trump fos llest copiaria el que vam fer a Califòrnia»

Arnold Schwarzenegger va portar ahir al Festival de Sant Sebastià el seu al·legat en defensa dels oceans en forma de documental, The wonders of the sea, i va aprofitar per treure pit a favor de l'aposta mediambiental que va fer en la seva etapa com a governador republicà a Califòrnia (2003-2010).

«Si el Govern federal, republicans i demòcrates, Trump i tota la Casa Blanca fossin llestos, copiarien exactament el que vam fer a Califòrnia», va declarar el protagonista de Terminator en la roda de premsa fins al moment més multitudinària del 65è Festival de Sant Sebastià.

Schwarzenegger va recordar que, quan va aprovar com a governador una sèrie de lleis per protegir el medi ambient i limitar l'emissió de gasos d'efecte hivernacle a la seva regió, tothom deia que era «suïcida» des del punt de vista econòmic, però deu anys després, ha declarat, Califòrnia creix al 5 %, el doble de la mitjana nacional nord-americana.

The wonders of the sea és un documental dirigit per Jean Michel Cousteau, fill del mític Jacques Cousteau, i Jean Jacques Mantello, en el qual Schwarzenegger participa com a productor i narrador. Es tracta d'un viatge en 3D que pretén mostrar la bellesa i riquesa del món submarí.