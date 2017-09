Concert Els Stones van actuar a Barcelona

The Rolling Stones van actuar ahir a la nit a l'Estadi Olímpic de Barcelona, en l'únic concert que ofereixen a l'Estat espanyol de la seva gira Stones-No Filter, que compta amb un repertori ple de clàssics com Gimme Shelter, Paint It, Black, ' Jumpin' Jack Flash, Tumbling Diu o Brown Sugar. Ses Satàniques Magestats van tornar a Barcelona superada de llarg la setantena.