Els Rolling Stones despleguen la seva potència rockera sobre l'escenari de l'Estadi Olímpic

Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts i Ron Wood poden haver arribat i superat els 70 anys, però estan en plena forma i així ho van demostrar aquest dimecres en el seu concert a l'Estadi Olímpic.

En el marc de la gira europea 'Stones-No Filter', els Rolling Stones han ofert a Barcelona l'únic concert del grup a l'Estat i han recordat perquè són una de les millors bandes de rock'n'roll del segle XX.

Els britànics han interpretat des del minut zero tots els seus hits començant per les immortals i clàssiques 'Sympathy for the devil' i 'It's only rock 'n' roll (but I like it)' i acabant el directe amb '(I can't get no) Satisfaction'.

Una clara mostra de la potència rockera que han desplegat els Stones sobre l'escenari durant més de dues hores i davant la total entrega del públic, que omplert l'estadi. "Com esteu malparits?" ha preguntat en català als assistents el cantant Mick Jagguer, qui ha explicat, en un altre moment del concert, que ha menjat trinxat i botifarra a la Cerdanya.

Passaven més de 15 minuts de les nou de la nit i de l'hora d'inici del concert i el públic cantava i ballava al ritme de les cançons que anaven sonant pels altaveus com 'Highway to Hell' de AC/DC.

A l'escenari, quatre enormes torres de pantalles amb il·luminació de leds de 22 metres d'alçada mostraven la mítica llengua icònica del grup. De cop i volta, ha aparegut amb uns llums vermells de fons el cantant Mick Jagger i la resta de la banda, davant els crits i els aplaudiments del públic.

Han passat uns 55 anys des que els Stones van oferir el seu primer concert. Durant aquesta llarga carrera, la banda ha anat sumant una llarga llista de hits, sobre tot als anys 60 i part dels 70, que han sonat aquesta nit.

Una llarga trajectòria que ha quedat palesa amb les moltes generacions que s'han donat cita en el concert amb avis, pares, fills i nets. Ses majestats satàniques, que en els darrers mesos han publicat 'Blue & Lonesome', ha fet un repàs dels seus clàssics antològics com 'Gimme Shelter', 'Paint It Black', 'Jumpin' Jack Flash', 'Brown Sugar' o 'Start me up', un dels temes que més ha corejat el públic.

"Hola Barcelona, esteu contents d'estar aquí?", ha preguntat en català Mick Jagger a l'inici del concert als assistents. De fet, en un altre moment quan ja havia passat més de la meitat del directe ha preguntat: "Com esteu malparits?".



El primer concert, el 1976

Aquesta ha estat la sisena vegada que Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts i Ron Wood han actuat a Barcelona. El primer concert va ser l'any 1976 a la Plaça de Toros Monumental, on 11 anys abans hi havia actuat The Beatles, i també van tocar el 1990, 1998, 2003 i 2007.

Les entrades van ser totalment esgotades. De fet, aquestes es van posar a la venda el passat 16 de maig a través de les webs de Doctor Music i Ticketmaster amb uns preus que oscil·laven entre els 86 euros i els 290 euros més despeses de distribució. Els Rolling van vendre 34.000 entrades en menys de 4 hores per al seu concert, que està produït per Concerts West i Doctor Music.