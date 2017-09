Un cicle al CaixaForum Girona reflexiona sobre l'ús de les tecnologies

CaixaForum Girona inicia l´agenda d´activitats de tardor-hivern amb un cicle de conferències impartit per professors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El cicle proposa una reflexió sobre els canvis que han provocat les noves tecnologies en molts dels aspectes de les nostres vides.

El professor d´Arts i Humanitats Francesc Núñez aixecarà el teló el 3 d´octubre (19h) amb una reflexió sobre com les tecnologies digitals han potenciat la capacitat expressiva i generadora d´emocions.

El dimarts 10 d´octubre serà el torn d´Eduard Aibar, que desmuntarà mites i examinarà exemples concrets per oferir una imatge alternativa de tecnologia i de la seva dinàmica social.

Roger Martínez, professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, ha titulat la conferència del 24 d´octubre: «Et quedes sense mòbil!» Un estudi sobre les normes familiars al voltant de la tecnologia. Martínez es basa en una recerca empírica amb pares i mares i també amb adolescents.