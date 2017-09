Una recreació virtual en 3D mostra com es vivia al poblat de la Draga fa 7.000 anys

L´exposició La Revolució neolítica. La Draga, el poblat dels prodigis va quedar inaugurada ahir al Museu d´Arqueologia de Catalu­nya (MAC) a Barcelona.

La mostra, que estrena una recreació virtual en 3D del poblat i la vida que s´hi feia, és fruit dels treballs duts a terme durant pràcticament 30 anys al jaciment arqueològic de Banyoles per un equip multidisciplinari format per científics del Museu d´Arqueologia de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), del Consell Superior d´Investigacions Científiques (CSIC-IMF) i del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, que han aportat «resultats de gran impacte científic i projecció internacional».

La Draga és l´únic jaciment arqueològic lacustre de la península Ibèrica i un dels més antics i importants de la Mediterrània occidental.

Fa uns 7.400 anys, un grup d´agricultors i ramaders prehistòrics es van establir a la vora de l´estany de Banyoles, i van esdevenir el poblat neolític més important a Catalunya.

L´exposició suposa una oportunitat única d´endinsar-se en el poblat mitjançant els objectes originals, els audiovisuals i la realitat virtual, per experimentar el neolític en primera persona.

Inaugurada pel conseller Lluís Puig, la mostra s´estructura en quatre àmbits que s´han batejat com Emoció, Anàlisi, Interpretació i Imaginació.

Emoció mostra l´impacte que va generar la descoberta de l´assentament del poblat de la Draga el 1990 i presenta als arqueòlegs protagonistes de la recerca. S´exposa una eina de fusta de més de 7.000 anys, que s´ha convertit en un dels seus símbols. L´any 1990, Joan Abad, membre de l´Associació Arqueològica de Girona, va detectar restes arqueològiques durant el procés de construcció del parc urbà de la Draga en els Jocs Olímpics de 1992 a Banyoles.

Anàlisi presenta una col·lecció singular de peces arqueològiques originals, representatives del jaciment: la fauna (salvatge i domèstica), les restes vegetals (silvestres i conreades), les restes d´aliments, els objectes de la vida quotidiana, els estris d´ús pràctic, els guarniments i els elements connectats amb l´esfera social o les creences.

Interpretació reconstrueix el panorama del que va succeir a la Draga durant aproximadament 400 anys d´ocupació del poblat gràcies a l´enorme quantitat de dades obtingudes i processades per un ampli equip científic multidisciplinari.

Finalment, Imaginació permet una visita a l´ambient de la Draga mitjançant una experiència virtual que endinsarà l´espectador en el passat a través de la recreació del poblat, duta a terme per l´Institut d´Investigació en intel·ligència artificial (IIIA-CSIC). Aquest és un projecte impulsat pel programa RecerCaixa, una iniciativa de l'Obra Social «la Caixa».

L´exposició es pot visitar al Museu d´Arqueologia de Catalunya del 28 de setembre de 2017 al 4 de febrer de 2018.