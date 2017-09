El CoNCA insta les administracions a impedir subhasta de col·lecció de Tàpies

El CoNCA (Consell Nacional de la Cultura i de les Arts) de Catalunya ha instat les administracions públiques catalanes a prendre «mesures urgents» per impedir la subhasta d'algunes obres de la col·lecció particular d'Antoni Tàpies a Londres. En un comunicat fet públic ahir per l'organisme, «el CoNCA lamenta que «la imminent subhasta d'obres d'art rellevants procedents de la col·lecció Tàpies, comporti la previsible dispersió d'un patrimoni de valor excepcional pel seu compte i que fonamenta el discurs artístic de l'obra pròpia de Tàpies, a més d'ajudar a interpretar-la».