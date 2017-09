El Govern promet més diners i Sergi Bonet denuncia precarietat en l´obertura de curs

Josep Pallarès, director general d'Universitats de la Generalitat, va fer ahir honors al seu paper de representant del Govern i va anunciar «bones notícies» en referència a les inversions a la UdG, mentre de la seva part, el rector, Sergi Bonet, no va dissimular que en realitat la universitat viu una alarmant precarietat de finançament.

Aquesta disparitat de punts de vista es va produir en el decurs d'un acte solemne d'inauguració de curs que per primera vegada va confiar la lliçó inaugural a un membre del Personal d'Adminitració i Serveis (PAS), Montserrat Castro, que va parlar sobre Compromís social: el repte pendent de la universitat.

El referèndum va filtrar-se en quasi tots els dicursos que van ressonar a les voltes gòtiques de l'Aula Magna Modest Prats, sempre amb permís del Cor de la Universitat de Girona i l'imne Gaudeamus Igitur.

Josep Pallarès va blasmar de les mesures «il·legítimes, desproporcionades i arbitràries» del Govern espanyol contra Catalunya, per passar tot seguit a defensar el «model d'èxit» d'un sistema universitari català, els actuals titulats del qual, segons va dir, «ja mostren índex d'inserció laboral similars als del temps de bonança econòmica».

Per Pallarès, «no es pot renunciar al Parc Científic i Tecnològic de la UdG» i «el compromís del Govern amb l'ICRA [Institut Català de Recerca de l'Aigua] no ha canviat ni canviarà». El Parc Científic està ara mateix en liquidació. En aquest context, Pallarès va anunciar «bones notícies» mentre mirava amb un ample somriure cap al rector, però no va concretar més. Per la seva part, Bonet va insistir un any més, i ja és el quart del seu mandat, en la necessitat de millorar el finançament «en la mesura dels països de l'OCDE». També va tonar a demanar la gratuïtat dels estudis.

Bonet, d'altra banda, va denunciar que l'obsessió per voler ser sempre els millors i els més competitius «ha desencadenat la desigualtat social». També va criticar que l'Estat espanyol destini un 5% del pressupost a la partida militar. Al costat positiu de la balança, va posar el primer lloc de l'Estat que la UdG va ocupar el 2015 en projectes de voluntariat, amb prop de 1.400 estudiants implicats.

Montserrat Castro va dir que la universitat té als seus fonaments les bases del que ha de ser el compromís amb la societat. «Potser no podrem canviar el món, però sí les persones que tenim al davant; els petits canvis són poderosos», va dir.

A l'acte també van parlar Rosa Núria Aleixandre, Oriol Pellicer i Òscar Prieto.