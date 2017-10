El Festival de Cinema de Girona premia l'actriu Teresa Gimpera i un documental sobre Xavier Cugat

El Festival de Cinema de Girona ha premiat l'actriu Teresa Gimpera pel seu paper a La senyora de la 212, una pel·lícula dirigida per Mateu Ciurana i rodada als entorns de Girona, i també ha distingit un altre rodatge estretament vinculat a la ciutat de l'Onyar: Sexo, maracas y chihuahuas, el documental de Diego Mas Trelles que reconstrueix la fantàstica aventura del gironí Xavier Cugat per aconseguir el somni americà. El jurat, a més, ha premiat la banda sonora d'un documental necessàriament musical.

El centre cultural La Mercè va acollir anit la gala de lliurament de premis d'una 29ena edició del Festival de Cinema de Girona que ha projectat més de 250 pel·lícules de 40 països diferents.

El director del festival, Lluís Valentí, va valorar positivament un festival que «ha evolucionar del congrés d'artistes que érem abans tancats dialogant entre nosaltres, a un esdeveniment públic, i això ha estat possible gràcies a l'increment de qualitat de les pel·lícules projectades».



Un català exiliat a Mèxic

Una altra de les pel·lícules destacades del palmarès és Exilio, una película familiar, del mexicà Juan Francisco Urrusti, que narra les peripècies d'un català exiliat el 1939 al qual no li anirà pas malament la vida a Mèxic, país que va acollir uns 20.000 espanyols refugiats que fugien del franquisme. El film ha guanyat en l'apartat de millor documental.

En l'apartat de ficció cal remarcar la cinta El barero, un relato de autodefensa, del també mexicà Abraham Escobedo, que s'ha emportat tres premis: Millor pel·lícula, Millor actor (Humberto Sotelo) i Millor fotografia.

La cinta té per protagonista un poble dominat pel cartel de la droga i un grup de vigilants que lluita contra ells. Don Salvador, el barber del poble serà l'home clau per obtenir informació. El fet de protegir-lo comportarà una venjança.

L'actor gironí Marcel Tomàs es va endur el premi a millor actor per un intent de brindis on l'alcohol ofereix resistència a la seduccio. Entre els gironins distingits hi ha Roser Bover, amb una menció especial per Interior doble / La veu i el lluny, en l'apartat experimental d'art.

Com es pot comprovar a l'extens palmarès, hi ha diverses produccions alemanyes premiades i també alguna de japonesa.

Diferents espais de la ciutat, com els Cinemes Albèniz, han acollit els tres dies de festival .