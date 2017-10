«The Disaster Artist», de James Franco, rep la Concha d´Or a Sant Sebastià

El 65 Festival de Cinema de Sant Sebastià va concedir anit el seu màxim guardó, la Concha d'Or, a la comèdia de James Franco The Disaster Artist, un homenatge a l'estrafolari artista Tommy Wisau, creador de la mítica The Room, coneguda com «la pitjor pel·lícula del món». El director es va reservar, a més, el paper protagonista.

Basada en una novel·la escrita per Greg Sestero, l'amic de Wisau que va donar ales als seus somnis i que en la cinta interpreta el seu germà Dave, la pel·lícula explica també la intrahistòria de la indústria americana narrada a través d'unes persones que estaven al marge de Hollywood.

D'altra banda, l'argentinaAnahí Berneri va rebre la Concha de Plata a la mejor directora per Alanis, i la pel·lícula Handia, dels directores bascos Aitor Arregi i Jon Garaño, va obtenir el Premi Especial del Jurat.

L'actor romanès Bogdan Dumitrache va rebre el premi al millor actor pel seu paper a Pororoca, i Los Perros, de la realitzadora xilena Marcela Said, va guanyar el premi Horizontes Latinos.