El festival Petits Camaleons suspèn els concerts de diumenge

Els organitzadors i artistes de Petits Camaleons, un festival de música per a nens que se celebra a Sant Cugat del Vallès, van decidir suspendre els concerts previstos per ahir davant la situació que viu Catalunya per la celebració del referèndum il·legal. Aquest diumenge estava previst que actuessin en aquest festival una vintena d'artistes i grups, entre ells Txarango, Joan Miquel Oliver, Fundación Tony Manero, Buhos o Toni Xuclà, amb concerts d'una hora de durada dirigits a un públic infantil.

Davant els esdeveniments ocorreguts a molts municipis catalans, on les forces de seguretat van intentar impedir que es votés als col·legis designats com a punts de votació, els responsables del festival van decidir cancel·lar tota la programació de la jornada. L'organització va explicar que dimecres que ve, 4 d'octubre, informarà de les diferents alternatives que pugui oferir al públic i va lamentar les molèsties que aquests canvis puguin ocasionar.