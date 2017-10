La pel·lícula «Estiu 1993» guanya el Festival de cinema de dones al Marroc

La pel·lícula Estiu 1993, de Carla Simón, rodada a la Garrotxa, va guanyar ahir el Gran Premi del Festival Internacional de Cinema de Dones de Salé (Marroc), segons va informar l'organització d'aquest esdeveniment, únic en el seu gènere al Marroc. La pel·lícula va ser estrenada a principi de juliol i ha tingut fins ara una excel·lent acollida de la crítica, fins al punt que ha estat elegida per representar a Espanya en la categoria de pel·lícules de parla no anglesa en els pròxims oscar.

Els altres premis d'aquesta 11a edició del festival de cinema femení van ser per a Girls don't fly (Alemanya) com a millor pel·lícula documental i Ava (França) com a premi del jurat. El premi d'interpretació masculina va ser per a Meinhard Neumann pel seu paper a Western (Alemanya), mentre que el seu corresponent femení va anar a parar a Paulina García pel seu paper a La novia del desierto, coproducció argentíno-xilena.