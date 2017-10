Mor als 66 anys la llegenda del rock nord-americà Tom Petty

El músic nord-americà Tom Petty va morir ahir als 66 anys després de patir un atac cardíac diumenge a la nit, tal com va confirmar el portaveu familiar i mànager de l'artista, Tony Dimitriades. El representant del cèlebre autor de temes com Learn to fly va confirmar que Petty va morir envoltat d'amics, familiars i companys de la seva famosa banda The Heartbreakers.

La tràgica notícia va arribar hores després que la Policia de Los Angeles rectifiqués una informació inicial de la seva mort que va resultar ser errònia i que havia estat difosa als mitjans de comunicació.

El portal especialitzat en notícies de famosos TMZ ha informat avui que el famós músic es trobava inconscient i sense respirar quan va ser assistit el diumenge a la nit al seu domicili de Malibú, a uns 50 quilòmetres a l'oest de Los Angeles. No obstant això, els serveis d'emergència van aconseguir que recobrés el pols i el van traslladar a l'hospital UCLA de Santa Mònica.

Petty, de 66 anys, està considerat com una figura fonamental del rock nord-americà gràcies a memorables discos com Tom Petty & the Heartbreakers (1976), Damn the Torpedoes (1979), Full Moon Fever (1989) o Wildflowers (1994). L'artista va rebre aquest any el guardó Persona de l'Any de l'Acadèmia de la Gravació, com a part dels actes previs als premis Grammy, i era membre des del 2002 del Saló de la Fama del Rock and Roll.