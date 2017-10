T'agrada el teatre? Diari de Girona et convida a La Planeta

T'agrada el teatre? Diari de Girona et convida a La Planeta

Diari de Girona sorteja entre els seus lectors sis entrades dobles per veure l'obra de teatre 'Les dones sàvies' a la Sala La Planeta. La representació es farà aquest dissabte 7 d'octubre a les 21 h. Per optar a les entrades només has d'enviar un correu electrònic a participacio@ddgmedia.cat indicant els teu nom, cognoms i DNI.



Divendres al migdia sortejarem les entrades entre tots els participants.



L'argument

1672, França. Molière i la Companyia del Rei estrenen una comèdia de costums amb un embolic familiar on s´hi recull l´afany de saber de les dones i posa en evidència un poeta mediocre i cregut de l´època. 2017, Catalunya. Molière i només dos actors representen la mateixa comèdia de costums amb un embolic familiar on, amb un joc interpretatiu que trenca les convencions, s´hi recull la burla dels pedants d´avui en dia.

"Les dones sàvies", de Molière. Cia. Maldà from FACC on Vimeo.

Si vols participar en el sorteig de sis entrades dobles, envia unindicant el teu nom, cognoms i DNI.