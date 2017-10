El Temporada Alta presenta 26 propostes de dramaturgs de Catalunya

La 26a edició del Temporada Alta manté l'aposta per continuar sent el motor de la dramatúrgia catalana, apostant pels creadors del país. El festival programa fins a 26 propostes d´autoria catalana amb muntatges com 'Cyrano' de Pau Miró, 'El metge de Lampedusa' d'Anna Maria Ricart o 'Àries de reservat' de Marc Rosich. El director de Temporada Alta, Salvador Sunyer ha assegurat que hi ha una gran "diversitat" del textos, on es troba des "d'escrits per ser una obra fins a dramatúrgies no teatrals". A més, el festival gironí acollirà per setena edició el Torneig de Dramatúrgia, una competició en què vuit dramaturgs, mitjançant enfrontaments eliminatoris d´un contra un, tindran 45 minuts per representar la seva obra, convèncer al públic i fer-se amb el torneig.