Bàrbara Schmitt, de l'IADEN, opta a la Mosca Grossa, i Marc Bataller a la Borda

La Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG acollirà el dijous 19 d'octubre l'entrega de les Mosques de la Informació 2017. En aquest acte –que cada any organitza la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya– s'han de proclamar els guanyadors de la Mosca Borda i la Mosca Grossa.

Les candidatures finalistes a aquests dos guardons, i que seran sotmeses a la votació dels professionals de la informació de les comarques gironines, són les següents:

Per a la Mosca Grossa: Bàrbara Schmitt, portaveu d'IAEDEN – Salvem l'Empordà, per la seva «disponibilitat absoluta fins i tot en mals moments»; Imma Parada, cap de comunicació de la Fundació Gala-Salvador Dalí, per la seva «bona gestió i molta paciència»; Jaume Figueras, responsable de premsa de l'Ajuntament de Calonge, per la seva «professionalitat, polivalència i bones idees», i Montse Codina, responsable de premsa del Consell Comarcal de la Selva, per la seva «eficiència i predisposició».

Per la Mosca Borda: Ignasi Ventura, responsable de premsa del Festival de Cap Roig, per ser «un responsable de comunicació que no comunica»; Marc Bataller, cap de premsa del Departament de Salut, per la «lentitud, manca de col·laboració i poca transparència», i Olga Reixach, responsable de comunicació de l'Ajuntament de Figueres, per posar «pals a les rodes dels periodistes», segons la valoració que els professionals de la informació han fet després de la pràctica del dia a dia.